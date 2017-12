Dicas em caso de roubo de cheques O consumidor que for vítimas de assaltos ou extravio de talões de cheque pode registrar a ocorrência na Centralização de Serviços dos Bancos S.A (Serasa) através do serviço Recheque. O serviço funciona de segunda a segunda, inclusive nos feriados, 24 horas por dia, com cobertura em todo o País. Quando é registrado um caso de roubo ou extravio de cheque no serviço de informações do Recheque, a Serasa passa a informação a todo o comércio instantaneamente. O consumidor deve procurar sua agência bancária ou utilizar os serviços telefônicos 24 horas de sua instituição financeira para sustar os cheques roubados ou extraviados. Criado em 1992, o Recheque é um sistema que mantém informações sobre cheques sem fundo, cancelados, sustados, roubados e extraviados. O telefone é o (0xx11) 232-0137. Confira abaixo as dicas do Serasa para correntistas e comerciantes para reduzir os riscos com cheques roubados e extraviados. Recomendações aos correntistas: Para reduzir os riscos por perda ou roubo de cheques, os técnicos da Serasa sugerem aos correntistas os seguintes cuidados: - Carregar apenas algumas folhas de cheque, necessárias aos pagamentos das despesas e compras do dia; - Separar o cheque de qualquer documento pessoal; - Apresentar sempre documentos aos comerciantes. Vale até mesmo exigir que o comerciante verifique sua carteira de identidade. Essa é uma prática que, além de proteger o consumidor, ajuda o lojista na identificação de cheques roubados; - Os cheques devem ser sempre nominais e cruzados e nunca ao portador; Recomendações aos comerciantes: - Solicitar carteira de identidade do clientes, comparando a foto com o consumidor. Evitar outro tipo de documento; - O comerciante deve verificar o preenchimento correto do cheque. Conferir o valor em algarismos e por extenso, além data de emissão; - Outra atitude importante é não aceitar cheques de terceiros, mesmo acompanhados da carteira de identidade. O roubo do talão poderá estar incluindo também o documento de identidade; - O lojista deve comparar a assinatura do cheque com a do documento. A assinatura pode ser diferente, além de ajudar na identificação das característica de grafia do emitente do cheque; - Os comerciantes também podem consultar, por meio de convênio com as instituições de análise de crédito a base de dados que reúne informações sobre cheques sem fundos, roubados e extraviados.