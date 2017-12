Dicas para a compra de um aquecedor solar Os aquecedores solares são capazes de gerar uma economia de cerca de 30% a 35% na conta de luz. Os equipamentos são uma alternativa para o aquecimento da água utilizada para banho ou trabalhos domésticos e provém de uma fonte de energia limpa, gratuita e inesgotável, que são os raios solares. Porém, ao comprar um aquecedor solar, o consumidor precisa estar atento se o produto possui certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro) e se é fabricado por empresas autorizadas e pertencentes à Associação Brasileira de Refrigeração, Ar Condicionado, Ventilação e Aquecimento (Abrava). O vice-presidente de marketing e relações governamentais da Abrava, Luís Augusto Mazzon, aconselha o consumidor a procurar empresas e revendedores de aquecedores solares que possuam profissionais especializados no orçamento e instalação. "Quem vende o produto deve estar capacitado para analisar as necessidades do cliente", avisa. Preços O preço dos aquecedores solares no mercado varia de R$ 700,00 a R$ 5 mil de acordo com levantamento realizado pela Abrava. Os aquecedores com reservatórios térmicos de 100 litros custam, em média, R$ 700,00. Já os reservatórios com 200 litros custam, em média, R$ 1.000,00 e os aquecedores de 400 litros R$ 1.800,00. Existem no mercado aquecedores com reservatórios que variam entre 100 litros e 20 mil litros. Segundo o vice presidente de marketing da Abrava, um aquecedor de 20 mil litros, por exemplo, custa em média R$ 50 mil e atende condomínios residenciais com até 200 pessoas. Já um aquecedor solar de 300 litros é ideal para abastecer uma residência com 4 pessoas, sendo dois adultos e duas crianças, que tomem banho de manhã e a tarde e utilizam moderadamente as torneiras de água quente e custa cerca de R$ 1.400,00. Questões fundamentais Mazzon destaca alguns pontos fundamentais para a escolha de um aquecedor solar. Para definir a dimensão e as características do equipamento correto para sua residência, o consumidor deve levar em consideração o número de pessoas que moram na residência, os pontos de uso de água quente e o tempo médio de banho e utilização das torneiras de água quente. "Através destes dados, os técnicos podem calcular a dimensão dos sistemas de aquecimento e a capacidade do reservatório térmico necessária para o cliente", alerta o vice presidente de marketing da Abrava. Segundo o pesquisador do Grupo de Estudos de Energia da Pontifícia Universidade Católica (PUC-MG), Luciano Torres Pereira, a instalação do aquecedor solar também é importante e requer alguns cuidados. "A instalação deve ser realizada por técnicos ou encanadores especializados em aquecimento solar. Isso porque a posição do equipamento pode comprometer o desenvolvimento do produto", avisa. Um aquecedor solar instalado sob uma árvore ou atrás de um edifício, por exemplo, não vai aquecer a água na temperatura adequada. Luciano ressalta que a manutenção do equipamento é simples. "O aquecedor solar deve ser limpo duas vezes ao ano. A lavagem deve ser realizada, de preferência, na parte da manhã quanto os raios solares estão mais fracos", avisa. Além disso, o proprietário deve realizar também a limpeza do reservatório térmico. O pesquisador também aconselha os consumidores a comprarem apenas os equipamentos com selo de certificação do Inmetro e de empresas associadas à Abrava. Veja abaixo a relação de empresas que trabalham com equipamentos certificados pelo Inmetro. Aquecedores Cumulus - (0xx11) 6436-2277 Arksol - (0xx31) 3491-2088 Enalter Engenharia Alternativa - (0xx31) 3581-7033 Heliotek Máquinas e Equipamentos - (0xx11)4789-9100 JMS Industrial - (0xx31) 3362-8000 Pantho Indústria - (0xx31) 3491-1935 Polisol Brasil - (0xx31) 3492-4041 Solágua - (0xx27) 328-3314 Soletrol - (0xx11) 5585-0069 (Grande São Paulo) e 0800-112274 Transen - (0xx18) 642-3934 Tuma Indústria - (0xx31) 3385-2233 Unipac - (0xx11) 4166-4262