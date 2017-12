Dicas para a economia de combustível Os motoristas devem atentar para algumas dicas que ajudam a economizar combustível. Veja algumas delas: - O motorista deve fazer a manutenção periódica do carro com regulagem do carburador ou da injeção eletrônica. Além disso, verificar os filtros e o estado das velas de ignição. Em bom estado, os filtros retiram impurezas e partículas abrasivas, além de ajudar a manter o motor a trabalhar na temperatura ideal. E as velas promovem o máximo da queima do combustível. - Verificar semanalmente a calibragem dos pneus. Rodar com eles murchos aumenta o consumo. Ë importante também ajustar a calibragem de acordo com a quantidade de passageiros ou carga (alguns manuais trazem as pressões adequadas para diferentes aplicações). Além disso, rodas e pneus devem estar alinhados e balanceados. - Se o carro tiver catalisador, verificar seu estado de conservação. Uma vez danificado, ele apresenta cheiro forte, sacrifica o sistema de escape e consequentemente o desempenho. - Ao dirigir, o motorista não deve acelerar demais e sim procurar trocar cada marcha dentro da faixa de giro do motor recomendada pelo fabricante. Se o semáforo fechar, diminuir gradativamente a aceleração, evitando manter o pé no acelerador e ter de frear quando estiver muito perto do cruzamento, por exemplo. Assim, economiza-se não apenas combustível, mas também o sistema de freios. - Ao dar a partida no motor, o motorista não deve acelerar. Se há dificuldade para pegar, é sinal de que o motor precisa de regulagem. Da mesma forma, não se deve acelerar para desligar o motor. Neste caso, o combustível não queimado é desperdiçado e ainda pode contaminar o óleo lubrificante. - Em trechos urbanos, em vias com muitos semáforos, lombadas ou valetas, o motorista deve procurar manter uma velocidade constante para evitar arrancadas e frenagens freqüentes e bruscas. Se possível, escolher rotas ou horários alternativos para escapar de congestionamentos. Quem realiza inúmeras atividades percorrendo a cidade com o carro deve fazer um roteiro antecipado do caminho para não rodar além do necessário. Um caminho mais curto, mas com vias congestionadas, não é uma boa pedida. A troca excessiva de marchas pode gerar mais consumo de combustível do que em um caminho mais longo e com trânsito livre. - Aproveitar o inverno para usar menos ar condicionado, principalmente em motores 1.0, pois o consumo pode aumentar 20%. - Retirar do carro todos os objetos desnecessários esquecidos no porta-malas, pois aumentam o peso transportado pelo veículo. - Em viagem de férias, o motorista deve transportar o mínimo possível de bagagem. Bagageiros cheios sobre o teto alteram a aerodinâmica do veículo, por causa do aumento da resistência do ar, elevando o consumo. - Somente abastecer em posto de confiança para evitar os prejuízos causados pela gasolina adulterada, que compromete o funcionamento do motor e aumenta o consumo.