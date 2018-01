Dicas para as compras do Dia dos Pais Não comprar por impulso e avaliar a necessidade do produto são recomendações básicas. Pesquise bastante os preços e sempre fique atento às promoções. O consumidor deve exigir o cumprimento das ofertas oferecidas pelas lojas e solicitar que o comerciante passe as informações essenciais sobre o produto, como características do produto, preço à vista e a prazo etc. Caso o presente seja algum item do vestuário, certifique-se de que a loja trabalha com a possibilidade de devolução ou troca do produto em caso insatisfação com cor, tamanho ou modelo. Porém a troca, nesses casos, é uma concessão da loja e, para ser válida, deve constar na nota fiscal. No caso de eletrodomésticos, eletroeletrônicos ou celulares solicite do vendedor uma demonstração do funcionamento do produto e certificado de garantia. No caso de reclamações O consumidor tem prazo de 30 dias para reclamar de irregularidades aparentes em produtos ou serviços não duráveis - alimentos, artigos de perfumaria etc. Já para os duráveis - roupas, eletrodomésticos, móveis etc - o prazo é de 90 dias. Se a compra tiver sido feita fora do estabelecimento comercial - por telefone, a domicílio, Internet, por reembolso postal ou ainda em feiras ou salões - o consumidor tem o direito de arrependimento em até sete dias da assinatura do contrato ou recebimento do produto. Formas de pagamento Se a compra for à vista, exija desconto. Nas compras a prazo, esteja atento aos juros cobrados, procurando evitar o endividamento. O comerciante é obrigado a informar o valor da mercadoria à vista, a prazo, bem como os juros mensais cobrados. Nas compras pela Internet esteja atento aos prazos de entrega. Quando pagar com cheques pré-datados, o consumidor tem que solicitar por escrito na nota fiscal essa modalidade de pagamento, fazendo os cheques nominais à empresa, relacionando-os. Assim, em caso de problemas o consumidor terá como fazer valer a oferta, conforme estabelece o Código de Defesa do Consumidor.