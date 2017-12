Dicas para comprar a sua fantasia de carnaval As lojas de fantasias estarão abertas durante todo o carnaval para atender os foliões que pretendem entrar na farra na última hora. Pirata, odalisca, pierrô, cigano, palhaço, Branca de Neve e fada são algumas das principais fantasias carnavalescas. Confetes, serpentinas e adereços também enfeitarão os principais bailes e festas deste carnaval. A Mansão das Fantasias, que possui mais de 250 tipos de fantasias, abrirá das 7h30min às 18h no sábado e segunda de carnaval para atender os foliões de última hora. As principais opções de fantasias adultas são: príncipe (R$ 45,00), don juan (R$ 60,00), zorro (R$ 50,00), branca de neve (R$ 40,00), espanhola (R$ 50,00) e pedrita (R$ 30,00). Já as crianças poderão pular as matinées vestidos de pirata (R$ 20,00), presidiário (R$ 15,00) ou Ban-Ban (R$ 25,00). Quem prefere criar sua própria fantasia pode escolher as perucas chanel (R$ 16,00), black (R$ 10,00) e longa (R$ 18,00) para curtir a folia. Confete e serpentinas podem ser adquiridos por R$ 2,00. Na loja Fantasias Rosemari, o folião poderá alugar, comprar ou até montar sua própria fantasia. Os acessórios como: chapéus, cintos, colares, perucas, óculos, tiaras, brilhos, plumas, máscaras, sapatilhas, etc estão custando a partir de R$ 1,99. O aluguel das fantasias como pirata, odalisca, branca de neve, havaiana e cigano estão variando de R$ 10,00 a R$ 180,00. Para comprar os preços das fantasias e alegorias carnavalescas variam entre R$ 30,00 e R$ 1mil. A loja estará aberta durante todo o carnaval das 8h às 22h. A Festas e Fantasias está oferecendo neste carnaval mais de 200 tipos de fantasias. As crianças podem escolher o pirata (R$ 15,00), a baianinha (R$ 16,00) ou a cigana, branca de neve, barbie e cinderela todas por R$ 24,00. Já os adultos podem optar pela fantasia de mago que custa R$ 35,00, o pirata e a cigana custam R$ 25,00. Os adereços e acessórios podem ser encontrados a partir de R$ 1,00. O saquinho de confete de 200 gramas e 10 rolinhos de serpentina custam R$ 2,00. O Caldeirão das Bruxas também oferece centenas de opções de fantasias para este carnaval 2001. A loja aluga e vende peças e acessórios a partir de R$ 1,00. As fantasias infantis como odalisca, pocahontas, índia, havaiana, espanhola, palhaço, sheik árabe e pokemon são as mais procuradas é podem ser compradas por preços que variam de R$ 20,00 a R$ 80,00. Já as fantasias para adultos de maior destaque são o marinheiro (R$ 48,00), o romano ou Júlio César (R$ 70,00) e o ban-ban (R$ 35,00). A Starlight Fantasias está realizando uma promoção de fantasias com preços a partir de R$ 25,00. Os modelos promocionais são: freira, tigresa, presidiário, padre e monge. Para quem prefere uma fantasia mais incrementada com capas e detalhes pode optar pela de gladiador (R$ 140,00) ou romano (R$ 90,00). As mulheres podem escolher a fantasia de melindrosa ou espanhola, que saem por R$ 300,00. A espuma de neve artificial, o saco de confete de 200 gramas e 10 rolinhos podem ser comprados por R$ 3,00 cada. Máscaras e kits femininos Quem pretende sair mascarado neste carnaval tem opções de R$ 3,00 a R$ 10,00 na Universo das Fantasias. Máscaras de monstros, vampiros e lobisomem plástica saem por R$ 3,00 e as emborrachadas custam R$ 10,00. As perucas chanel, loiras, ruivas, morenas e com tranças custam entre R$ 20,00 e R$ 38,00. As fantasias infantis também estão em promoção: a havaiana custa R$ 19,00, o pirata R$ 20,00, o pierrô R$ 22,00 e o palhaço R$ 35,00. Para os adultos, a loja oferece os seguintes modelos: árabe (R$ 47,00), cigano (R$ 47,00), aladin (R$ 47,00) e havaiana (R$ 40,00). Os colares de flores coloridas custam R$ 1,00. A Universo das Fantasias também está com uma promoção de kit acessórios de fantasias femininas, todos a R$ 15,00. Os kits são compostos por três ou quatro peças de roupas e acessórios que compõe modelos de doméstica, coelhinha, freira, marinheira, enfermeira, noiva e gatinha. Contatos Mansão das Fantasias: Rua Maracaí, 101, Aclimação. Tel: 270-6886 Fantasias Rosemari: Rua Juventus, 868, Mooca. Tel: 273-5010 Festas e Fantasias: Ladeira Porto Geral, 68, Centro. Tel: 227-5057 Caldeirão das Bruxas: Rua Doutor Adolfo Pinto, 100, Água Branca. Tel: 3666-9152 Starlight Fantasias: Rua Mato Grosso, 52, Consolação. Tel: 256-2825 Universo das Fantasias: Avenida Pompéia, 1.537, Pompéia. Tel: 3873-4872