Dicas para comprar via Internet A compra pela Internet é a nova febre entre os consumidores modernos. É importante lembrar que o internauta deve fazer valer todos os seus direitos de consumidor. Para evitar perder dinheiro, o consumidor precisa ficar atento a problemas de segurança e custos adicionais. Antes de efetuar uma compra pelo computador, o consumidor deve conhecer os dados da empresa e confirmar se o site oferece a segurança necessária para fechar o negócio. Para verificar a idoneidade da empresa, pode-se conferir razão social, endereço, CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) e telefone. É bom fugir de sites que só anunciam a Caixa Postal. Checar se há reclamações sobre a empresa no Procon e consultar pessoas que já tenham comprado seus produtos também são cuidados importantes. Pagamento Na hora de pagar, o ideal é evitar pagamentos antecipados e dar preferência ao pagamento mediante entrega do produto. A compra com cartão de crédito deve ser evitada. A embalagem, a nota fiscal e o manual do produto devem trazer dados completos sobre características, quantidade, composição, preço, prazo de garantia, origem e riscos. Quando o consumidor compra em site nacional, tem a seu favor o Código de Defesa do Consumidor. Caso contrário, ele não tem direito de reclamar no Brasil. Veja nos links abaixo mais informações sobre como comprar na Internet e os cuidados em geral em qualquer compra.