Dicas para contratar seguro residencial No período de férias de Verão muitas famílias costumam viajar e deixar a casa fechada por períodos longos. Por isso, esse pode ser um bom momento para contratar um seguro residencial e aproveitar o período de descanso fora de casa com mais tranqüilidade. Mas para fazer um bom negócio é preciso ter atenção. No mercado, é possível contratar os mais variados tipos de apólices. Os preços dos produtos são acessíveis. No entanto, vale lembrar que na apólice básica as seguradoras são obrigadas a oferecer somente cobertura anual em caso de incêndio, queda de raio, explosão e queda de aeronaves. No entanto, especialistas afirmam que algumas coberturas opcionais são muito importantes, como indenização em caso de roubo ou furto de bens. Portanto, antes de fechar o negócio, é preciso primeiramente listar as coberturas essenciais para cada caso. Quem mora em apartamento não vai precisar de cobertura para impacto de veículos terrestres, por exemplo. O interessado deve avaliar também a tradição da seguradora, as apólices e o custo de cada produto. Nem sempre o menor preço significa o melhor negócio, afirma o técnico da área de Assuntos Financeiros do Procon-SP, Alexandre Costa Oliveira. Nesse caso, o mais importante é avaliar se as coberturas oferecidas estão adequadas às suas necessidades. Veja mais informações sobre como contratar um seguro residencial no link abaixo.