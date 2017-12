Dicas para contratar um acampamento de férias Para garantir a diversão sadia dos filhos nos acampamentos de férias, os pais devem estar cientes das recomendações e de seus direitos e deveres de consumidor na hora de contratar este serviço. O primeiro passo é pesquisar os preços e atividades oferecidas por cada estabelecimento. Cada acampamento tem um quadro de atividade distinta. É muito importante escolher um acampamento que se encaixa com o perfil da criança ou adolescente. A técnica de serviços da Fundação Procon-SP - órgão de defesa do consumidor vinculado ao governo estadual -, Maria Cecília Rodrigues, orienta o consumidor e pesquisar junto a amigos, parentes ou mesmo na escola em que ele estuda sobre os serviços oferecidos no acampamento escolhido. Para saber se o serviço que será prestado é de confiança e boa qualidade, o consumidor pode ligar para o Procon no telefone (0xx11) 3824-0446 e verificar se não há nenhuma reclamação daquele acampamento. Outra opção é consultar a Associação Brasileira dos Acampamentos Educativos (Abae), que conta com 14 acampamentos associados, e promove um trabalho de orientação a pais e escolas para escolha do melhor estabelecimento. O telefone da instituição é (0xx11) 3486-6063. Acampamento deve se responsabilizar pela segurança das crianças O consumidor deve verificar as instalações e a infra-estrutura do acampamento antes de fechar negócio. Se não puder visitar o local pessoalmente, o consumidor deve pedir fotos, segundo a técnica do Procon-SP. Depois de escolher o acampamento mais adequado para o filho, o consumidor deve verificar a faixa etária das crianças que freqüentam o acampamento, o número de monitores, o atendimento médico e a segurança do local. O Procon-SP ressalta que enquanto a criança ou jovem estiver no acampamento a empresa contratada estará com a guarda provisória do mesmo e, por isso, tem a obrigação de garantir total segurança. "De acordo com o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o acampamento é responsabilizado em caso de acidente, pois deve estar em condições de socorrer a criança e dar toda assistência necessária", explica Maria Cecília. Há algumas atividades que necessitam de autorização prévia, como andar de kart, banana boat, teleférico, etc. Os acampamentos devem solicitar, no momento da contratação, os dados que garantem a segurança da criança em caso de acidentes. Pais também devem seguir regras Os pais também devem estar cientes de seus deveres. Depois que o filho viajou, os acampamentos estipulam um horário para que sejam feitos contatos telefônicos. "O consumidor deve se informar para não ligar a qualquer momento e prejudicar o lazer da criança. Isso porque a característica principal do acampamento é trazer liberdade, independência e disciplina às crianças" ressalta o presidente da Abae, Affonso Maurício Vivolo. Outra dica importante para o consumidor é a de marcar o nome do filho em todas as roupas e objetos levados na viagem. Esta atitude facilitará a criança na hora de identificar seus pertences durante a viagem. Os pais devem seguir a lista de enxoval enviada pelo acampamento.