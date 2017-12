Dicas para contratar um seguro educacional De acordo com Deucyles Soares Filho, presidente da Canadá Seguros, pioneira nessa modalidade de seguro, o seguro educacional é um seguro barato, mas é muito importante que se saiba o que ele cobre. Ricardo Bergara, gerente de Marketing da empresa, afirma que cada escola deve fazer o seu plano e não aceitar pacotes. Os custos do seguro, de acordo com Bergara, variam de escola para escola. "Aquelas com mais concentração de alunos na pré-escola ou ensino fundamental têm um seguro mais caro do que as com mais alunos no ensino médio. Veja o que oferece o seguro educacional O seguro educacional garante a continuidade dos estudos do(s) aluno(s) no caso de falecimento do responsável financeiro com idade inferior a 65 anos e em boas condições de saúde. O(s) beneficiário(s) têm o pagamento das mensalidades garantido até a última série oferecida pela escola onde estuda. Além disso, por ser uma modalidade de seguro de vida, pode ser agregado a outra modalidade, a de acidentes pessoais (acidentes com alunos nas dependências do estabelecimento de ensino ou fora delas) O seguro pode garantir, como cláusula acessória, o pagamento de 3 a 4 mensalidades em caso de perda de emprego ou incapacidade física temporária do responsável. Também como cláusula acessória, pode cobrir não só as mensalidades, como todas as demais despesas escolares como matrícula, material escolar, uniforme e transporte. Cobre, facultativamente, casos de invalidez permanente total do responsável, seja por acidente ou doença Alguns seguros educacionais cobrem também casos de invalidez temporária total ou parcial do responsável. Facultativamente, pode ser incluída como risco segurável a invalidez permanente total e/ou parcial do educando. Pode ser estabelecido, também facultativamente, um dote a ser pago ao final do período como apoio e incentivo à iniciação profissional.