Dicas para economizar energia elétrica Diante da provável medida de racionamento a ser divulgada pelo governo para diminuição do consumo de energia elétrica, algumas medidas simples podem contribuir para a redução do gasto de energia nas residências. O primeiro passo para colaborar com a diminuição do consumo da energia elétrica, segundo o chefe da Divisão de Desenvolvimento de Projetos do Programa de Conservação de Energial Elétrica (Procel), Victor de Souza Villa Verde, é reduzir ao máximo o uso de parelhos elétricos no período de pico de consumo, ou seja, entre 18h e 19h30. Além da substituição de lâmpadas incandescentes por fluorescentes, o Procel lembra que usar o ferro de passar roupa de uma só vez traz uma boa economia. É melhor juntar muitas peças de roupa para passar, ao invés de passar poucas peças por vez. "Comece passando as peças mais leves, que não exigem muito calor", orienta o analista de marketing da Eletropaulo, Marcelo Sigoli. Um item dentro de casa que merece muita atenção é a geladeira. Ela fica ligada por cerca de 12 horas diárias. Como o equipamento liga e desliga várias vezes, sempre que a porta é aberta, o motor é acionado porque entra calor e exige mais refrigeração. Portanto, além de evitar abrir a porta muitas vezes, vale verificar o estado das borrachas de vedação. A geladeira deve ainda ficar longe de fogões e aquecedores ou áreas expostas ao sol. No caso do chuveiro, outro vilão do alto consumo, valem as dicas de fechar a torneira, ao se ensaboar, e manter a chave na posição verão nos dias em que não estiver muito frio. Outras dicas do programa da Eletrobrás podem ser consultadas no site (veja link abaixo).