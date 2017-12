Dicas para evitar dor de cabeça na mudança Para evitar transtornos nas mudanças residenciais, o consumidor deve seguir uma série de medidas. A Fundação Procon-SP - órgão de defesa do consumidor vinculado ao governo estadual - e as transportadoras Granero, Casa Nova e Mudanças Bruno destacam algumas recomendações importantes para garantir que os bens sejam transportados com segurança para a nova residência. Veja abaixo as principais dicas para se realizar uma boa mudança de residência: - O consumidor deve verificar a idoneidade da empresa a ser contratada junto aos órgãos de defesa do consumidor de sua cidade. O ideal é consultar amigos e familiares que já realizaram mudanças sobre os serviços de empresas transportadoras de mudança; - Exigir um orçamento prévio sobre o serviço que será prestado. É importante verificar o tipo de veículo em que os bens serão transportados. Isso porque muitas transportadoras não oferecem o veículo adequado para o transporte de determinados materiais, colocando em risco o patrimônio do consumidor; - Outra dica importante é solicitar uma vistoria prévia da mudança. A empresa deve enviar um representante para listar todos os bens materiais que serão transportados e definir o preço e o modo de transporte. Este serviço evita a cobrança de taxa por serviços de transporte extra. A vistoria é gratuita; - Recomenda-se verificar o material de embalagem utilizado pela transportadora. A embalagem deve oferecer segurança ao bens e evitar acidentes; - Cuidado com golpes e assaltos. Os funcionários das transportadoras devem ser identificados através de crachás e uniformes e o horário da visita deve ser confirmado previamente; - Se residir em apartamento ou condomínio fechado, o consumidor deve se informar junto à administração quanto a eventuais restrições a mudanças, bem como dias, horários, liberação de elevadores, solicitando inclusive o bloqueio com cavaletes para que o caminhão de mudança possa estacionar próximo ou em frente ao local; - O consumidor deve separar os objetos que não irá levar para a nova residência. Se a mudança for parcial, deve-se colar uma etiqueta nos objetos que vão ficar na antiga residência. O ideal é deixar separado os materiais que serão jogados fora ou doados. - Documentos, jóias, armas de fogo, plantas, animais, botijões de gás, materiais explosivos e carro ou moto com combustível não são transportados com a mudança. Estes itens devem ser transportados com a bagagem pessoal. - Ao contratar o serviço de guarda-móveis, o consumidor deve visitar o contêiner em que seus bens ficarão armazenados. - Animais de estimação tendem a ficar estressados durante a movimentação causada pela mudança. O consumidor deve deixá-los com algum parente, amigo ou em canil, onde serão alimentados e cuidados. - Crianças também devem ficar com parentes e amigos. Isso porque elas podem provocar acidentes e atrapalhar os trabalhos de transporte. - Se a mudança for intermunicipal e interestadual, o consumidor deve desligar geladeiras e freezers na véspera para que descongelem e facilitem o transporte. - Bebidas e perfumes abertos deverão ser fechadas adequadamente com sua própria tampa ou fita adesiva para evitar que derramem e danifiquem o restante dos objetos transportados. - O consumidor nunca deve marcar mudança em dia que coincida com feira livre no endereço de origem ou de destino. - Para instalações de gás e dos aparelhos elétricos como: fogão, chuveiros, máquina de lavar roupas, lavadora de louças, exaustores, antenas, condicionadores de ar, microondas, freezers, cortinas e persianas, deve-se consultar um técnico e solicitar orçamentos. - Antes de realizar a mudança, o consumidor deve preencher um inventário, listando todos os bens. No inventário, o consumidor deve colocar o número de itens, descrição, estado e valor estimado de cada peça.