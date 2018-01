Dicas para financiar carro No início do ano, a queda do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) de 6% para 1,5% ao ano provocou a redução da diferença entre o valor da prestação no crédito direto ao consumidor (CDC) e no leasing. Na maioria das instituições, os juros nessas duas linhas de crédito são iguais. A diferença é que pelo CDC há cobrança de IOF, enquanto pelo leasing não. A escolha do plano vai depender do valor financiado. Quanto menor o valor, mais vantajoso será o CDC. Isso porque o IOF não representará adicional expressivo. Além disso, o leasing tem a desvantagem de que a documentação fica em nome da instituição até a quitação do bem. Veja mais informações sobre o leasing no link abaixo. É importante pesquisar os juros cobrados no mercado. Os consumidores podem apresentar à concessionária um crédito aprovado por outra instituição, que não seja o banco da montadora. Quem pretende usar um carro como entrada na aquisição de um novo deve lembrar que as revendedoras pagam entre 10% e 15% abaixo do valor de mercado. Nesse caso é melhor vendê-lo antes e conseguir desconto na compra do novo.