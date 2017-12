Dicas para investimentos em imóveis Entre os escritórios, o investidor encontra opções dos mais variados tamanhos, de prédios ou andares inteiros, em conjuntos de luxo em prédios inteligentes, a unidades pequenas, modulares, destinadas para profissionais liberais. O diretor da consultoria imobiliária Cushman e Wakefield, Paul Weeks, aconselha escolher primeiro a região e bairro onde pretende comprar o imóvel, levando em conta quanto dinheiro tem para investir. Depois, o ideal é fazer uma pesquisa na região antes de realizar a compra. Fatores como localização, conveniência, infra-estrutura, investimentos e demanda na área são importantes, afirma Paul Weeks. Também é importante verificar se o acesso ao local é fácil, bem servido de transporte público, e se a região tem serviços próximos adequados, como locais para alimentação, estacionamentos, proximidade com lojas, bancos, farmácias e hospitais. Paul Weeks recomenda ainda comparar com outros imóveis na região, saber quais são as obras em construção e a demanda. "Muitas obras valorizam o local. " Fábio Nogueira, da Brazilian Mortgages, também aconselha avaliar o potencial de desenvolvimento e expansão da área. Imóvel pronto ou na planta Se for comprar o imóvel na planta, o diretor Embraesp, Luiz Paulo Pompéia, recomenda fazer uma pesquisa em instituições como o Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Comerciais e Residenciais de São Paulo (Secovi), o Conselho Regional de Corretores de Imóveis (Creci) e Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado (Crea) sobre quem são os construtores e incorporadores. "Se tiverem credibilidade no mercado, o risco de ter problema no meio do caminho é menor." É preciso ficar atento também ao prazo de entrega. Comprar pronto, para Nogueira, tem a vantagem de render retorno imediato, caso o proprietário consiga alugar o imóvel rapidamente. Do contrário, o comprador deve considerar o custo de manutenção do imóvel caso ele fique desocupado. É preciso avaliar este custo sem correr o risco de perder o imóvel por falta de pagamento de condomínio ou impostos. Pompéia afirma que a valorização do imóvel pronto pode chegar a 20% ou 30% em relação ao preço do mesmo na planta. O valor menor justifica-se pelo caráter de risco do negócio.