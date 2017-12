Dicas para negociar sua dívida Renegociar dívidas é sempre uma tarefa difícil para o consumidor. Juros altos, prazos mais curtos e falta de crédito são alguns dos motivos que levam o consumidor a ter medo de procurar o credor para negociar seus débitos. Veja abaixo algumas dicas apontadas para renegociar sua dívida sem sofrer problemas de juros altos e nome nas listas de devedores. - O consumidor deve procurar o credor assim que perceber que não poderá continuar pagando a dívida, evitando que a dívida cresça. - O devedor pode solicitar demonstrativos para saber exatamente o que está sendo cobrado, como juros de mora, multas e juros por atraso. - O consumidor deve negociar as parcelas mensais e jamais assumir um valor que não pode pagar. Se preciso, o consumidor deve negociar prazos maiores e juros menores para o pagamento da dívida. - No momento de negociar a dívida o consumidor deve evitar intermediários. As empresas que limpam nome e realizam cobrança ganham um porcentual sobre o valor recebido e têm interesse em cobrar o máximo possível do consumidor. - O consumidor deve solicitar o estorno dos juros e multas excessivas. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor (CDC), a multa limitada para cobrança de atrasos é de 2%, porém lojas e financeiras chegam a cobrar até 20%. - Ao realizar um parcelamento, o consumidor deve pedir juros menores. Alguns credores chegam a renegociar as parcelas da dívida sem juros, com o objetivo de receber o valor principal. - Após pagar a dívida e cumprir o acordo com o credor, o nome do consumidor deve ser retirado dos cadastros e listas de restrição ao crédito. - Se o credor não retirar a restrição do consumidor das listas negras de devedores, cobrar juros excessivos e se recusar a negociar o débito, o devedor deve procurar um órgão de defesa do consumidor de sua cidade e registrar uma reclamação.