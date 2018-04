Dicas para quem pretende investir em arte As principais dúvidas de quem pretende investir em obras de arte recaem sobre a escolha da peça e o capital necessário para ingressar no mercado. Especialistas do setor orientam o investidor a sempre procurar o auxílio de um profissional especializado antes de realizar um negócio. Consultores de arte e marchands avisam que hoje em dia existem peças para todos os bolsos, porém, o lucro vai depender de como o investidor vai guiar seus negócios. O consultor de arte José Carlos Lopes dos Santos orienta que o primeiro passo para ingressar no mercado de arte é iniciar como observador e colecionador. "O investidor precisa primeiro adquirir um conhecimento do mercado em que pretende investir". Existem diversas opções para quem pretende entrar para o mercado das artes. O investidor pode optar por quadros, esculturas, mobílias antigas, objetos decorativos, vidro, cerâmica, porcelana, prataria, tapetes persas, moedas, selos e até brinquedos antigos. Valor inicial O consultor de arte Murilo Castro ressalta que existe espaço para todo tipo de investidor. Há os que apostam em artistas novos com potencial para evoluir na carreira, enquanto outros preferem artistas consagrados, e outros ainda que diversificam seus investimentos. "Existem obras de artistas novos a partir de R$ 300,00 que no futuro podem multiplicar o seu valor e significar um bom lucro", explica. O consultor José Carlos Lopes avalia que não existe um valor predeterminado para investir no mercado de arte. "Quanto mais dinheiro você aplicar, maiores serão as suas chances de lucro e mais rápidos os resultados", afirma. O marchand Renato Magalhães Gouvêa alerta que, para lucrar neste mercado, o investidor deve estar sempre atento às boas oportunidades. Renato Gouvêa avisa que o investidor corre menos risco de perda quando compra peças em períodos de baixa de preços. "Assim como no mercado de ações, o investidor deve vender em períodos de alta dos preços e tentar comprar em períodos de queda. Isso torna o investimento lucrativo", explica o marchand. Profissional experiente Outra medida importante, segundo os especialistas, é contratar um profissional especializado em obras de arte antes de realizar qualquer negócio. " É essencial a presença de um olho experiente para evitar maus negócios e até riscos de falsificações", avisa o marchand Renato Gouvêa. O consultor Murilo Castro destaca que o auxílio de um intermediário na hora da negociação pode acarretar em bons lucros futuros, já que o profissional da área sabe avaliar as melhores obras e o melhor momento para negociá-las. Perfil Quem ingressa no mercado de obras de arte deve gostar de decoração e peças artísticas em geral. O consultor de arte José Carlos Lopes destaca que o investidor em artes tem um perfil de bom nível cultural e estabilizado financeiramente. "Normalmente, o investidor é um colecionador. Em geral, o investidor é empresário, industrial ou profissional liberal de 40 anos, em média, e que tem uma boa cultura e nível superior de escolaridade", explica O marchant Renato Magalhães Gouvêa alerta que o investidor que aplica em arte tem um espírito diferente daquele que prefere ações ou imóveis. "Quem investe em arte tem o prazer de ter uma bela peça decorativa em sua casa. Ele deve saber também que este é um investimento com retorno a médio ou longo prazo", explica. Ele ressalta que o investimento não é apenas uma questão financeira, mas uma questão de prazer, de relacionamento social, de forma que o gosto da pessoa deve estar acima da idéia de investimento. Confira nos links abaixo a situação atual do mercado de arte no Brasil e os riscos de se investir em arte.