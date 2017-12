Dieese aponta queda do custo de vida na cidade de São Paulo O custo de vida no município de São Paulo recuou para 0,29% em setembro, mostrando uma desaceleração de 0,40 ponto porcentual, em comparação com a taxa de 0,69% registrada em agosto. Os dados são do Índice do Custo de Vida (ICV), calculado pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos (Dieese) na capital paulista. O ICV confirma o comportamento dos alimentos, que, segundo a Pesquisa Nacional da Cesta Básica do próprio Dieese divulgada ontem, mostrou recuo nos gêneros alimentícios de primeira necessidade em 15 das 16 capitais brasileiras pesquisadas. No ICV de setembro, o grupo Alimentação fechou com uma queda de 0,36%, dando uma contribuição de -0,10 ponto porcentual para a composição do índice. No sentido contrário, as maiores pressões no mês vieram do grupo Habitação, com alta de 0,94% e contribuição de 0,22 ponto porcentual; e do grupo Saúde, que mostrou uma elevação de 1,07% e contribuição de 0,15 ponto porcentual.