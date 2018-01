Dieese apura alta de 0,32% para inflação no mês passado em SP O Índice do Custo de Vida (ICV) no município de São Paulo subiu 0,32% em fevereiro, segundo informou hoje o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos (Dieese). A taxa do mês passado ficou 0,59 ponto porcentual abaixo da verificada em janeiro (0,91%), quando a inflação foi fortemente pressionada pelo reajuste de preços de matrículas e material escolares. Em relação ao mesmo mês do ano passado, no entanto, o índice ficou bem mais forte, já que, na ocasião, houve uma variação negativa de 0,18%. Os grupos que mais pressionaram o ICV-Dieese de fevereiro foram Transportes (0,95%), Saúde (0,80%) e Alimentação (0,18%). Estes três grupos, em conjunto, contribuíram com 0,31 ponto porcentual no resultado do mês passado. Equipamento Doméstico subiu 1%, enquanto Vestuário foi o único grupo a registrar deflação no período, de 0,59%.