Dieese apura queda no preço da cesta básica em 12 capitais O preço da cesta básica caiu em 12 de 16 capitais pesquisadas pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos (Dieese) em março. De acordo com levantamento realizado pela instituição, as retrações mais significativas ocorreram em Salvador (-3,67%), Porto Alegre (-3,26%), Aracaju (-3,14%), Curitiba (-2,15%), Rio de Janeiro (-2,06%) e Recife (-2,05%). Ocorreram altas em Fortaleza (3,20%), Natal (2,70%), Vitória (1,20%) e Belém (0,64%). Segundo a Pesquisa Nacional de Cesta Básica, o movimento de queda no preço dos alimentos apurado em fevereiro continuou a predominar no mês passado.