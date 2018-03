Dieese: cesta básica sobe em 14 capitais em novembro

Entre janeiro e novembro de 2009, a maioria das capitais pesquisadas apresentou queda acumulada. Segundo a pesquisa do Dieese, 14 delas mostraram recuo, com destaque para as variações em Aracaju (-13,15%), João Pessoa (-12,43%) e Natal (-10,84%). As três capitais que contaram com aumento acumulado no valor da cesta foram Salvador (3,83%), Belém (2,27%) e Vitória (0,12%). Em São Paulo, houve baixa acumulada de 1,88%; no Rio de Janeiro, declínio de 5,34%; em Brasília, queda de 8,44%; e, em Belo Horizonte, variação negativa de 2,14%.

Nos últimos 12 meses encerrados em novembro, os preços da cesta básica aumentaram em oito localidades, com destaque para Salvador (7,56%) e Porto Alegre (6,54%). Dentre as nove cidades onde houve queda, as maiores variações negativas foram apuradas em Aracaju (-6,42%), Natal (-4,20%) e Brasília (-4,16%). Em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, o conjunto de produtos alimentícios essenciais mostrou variações de -1,54%, de 0,76% e de -0,03%, respectivamente.