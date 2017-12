Dieese: custo da cesta básica cai em seis capitais O custo da cesta básica caiu em dezembro, em comparação a novembro, em 6 das 16 capitais pesquisadas pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-econômicos (Dieese). As outras dez cidades tiveram estabilidade de preços ou alta relativamente pequena, conforme apurou a entidade. Os recuos mais significativos foram identificados em Brasília (-3,10%), Salvador (-2,94%), Rio de Janeiro (-1,30%) e Fortaleza (-1,13%), enquanto os maiores aumentos ocorreram em Recife (1,65%) e Aracaju (1,36%). Em São Paulo, o custo da cesta básica subiu 0,76% em dezembro ante novembro, correspondendo ao preço médio de R$ 164,79. Na comparação com dezembro do ano anterior, a cesta básica paulistana teve seu preço majorado em 3,82%. As maiores variações anuais foram registradas em Fortaleza (6,99%), Rio de Janeiro (6,46%) e João Pessoa (6,04%). O Dieese destaca que os porcentuais de reajuste são inferiores ao acumulado no Índice do Custo de Vida (ICV), que deverá ficar em torno de 10% no acumulado de 2003. Duas capitais, Florianópolis e Belo Horizonte, apresentaram retrações no preço da cesta básica na comparação anual, respectivamente de -0,61% e de -0,24%. Porto Alegre continuou, em dezembro, a possuir a cesta básica de maior valor do País, ao custo de R$ 169,10, seguida por São Paulo (R$ 164,79) e Curitiba (R$ 159,19). Os menores valores ocorreram em Fortaleza (R$ 127,74), João Pessoa (R$ 128,07), Natal (R$ 128,71) e Recife (R$ 129,70).