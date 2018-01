Dieese: custo de vida aumentou 0,48% em março O custo de vida na cidade de São Paulo registrou em março uma alta de 0,48%, segundo o Índice do Custo de Vida (ICV) calculado pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio/Econômicos (Dieese). Esse indicador é 0,25 ponto porcentual superior a taxa de 0,23% registrada em fevereiro. A maior pressão sobre o Índice no mês passado partiu dos alimentos, que tiveram uma elevação de 1,23%, contribuindo com 0,31 ponto porcentual para o ICV. A alta das despesas com alimentação foi determinada pelo subgrupo in natura e semi-elaborados (2,85%). O ICV registrou também uma queda de 1,24% nos preços do grupo vestuário, o que segundo o Dieese contrabalançou parcialmente a pressão de outros grupos. Os demais grupos apresentaram os seguintes desempenhos: habitação (0,27%), saúde (0,53%), despesas pessoais (0,17%) e equipamento doméstico (0,24%).