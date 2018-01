Dieese: desemprego sobe em abril O desemprego na Grande São Paulo passou de 18,4% da força de trabalho, em março, para 18,6%, em abril. A informação é da pesquisa Seade-Dieese. Apesar da criação de 85 mil postos de trabalho no mês, o desemprego aumentou porque 126 mil indivíduos entraram no mercado de trabalho. Com isso, o número de desempregados na região foi estimado em 1,688 milhão, 100 mil a menos do que no mesmo mês do ano passado. O último número disponível de março mostra que o rendimento médio dos ocupados diminuiu 1,2% e passou a equivaler a R$ 815,00.