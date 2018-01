Dieese estima que salário mínimo ideal seria de R$ 1.557,55 Um exercício feito pelos economistas do Dieese mostra que o salário mínimo ideal para atender as necessidades de um trabalhador, mulher e dois filhos seria de R$ 1.557,55 por mês. O cálculo foi feito tomando como base o preço médio da cesta básica do paulistano, a mais cara do País e que em abril fechou em R$ 165,00. O valor do mínimo estimado pelo Dieese corresponde a 6,4 vezes o salário mínimo de abril, de R$ 240,00 e a 5,9 vezes o salário com o aumento de R$ 20,00 para R$ 260,00. O mínimo idealizado pelo Dieese seria suficiente para cobrir as despesas de uma família com quatro pessoas com alimentação, moradia, educação, saúde, transportes, higiene, educação, lazer e previdência social.