Dieese: ICV varia 0,05% em junho ante 0,23% em maio

O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) anunciou nesta terça-feira, 7, que a taxa de inflação apresentou importante diminuição entre maio e junho na capital paulista. Conforme apuração que o instituto realizou por meio do Índice do Custo de Vida (ICV), a inflação foi de 0,05% no mês passado, o que representou uma desaceleração de 0,18 ponto porcentual ante a elevação de 0,23% de maio.

No primeiro semestre de 2009, o ICV acumulou alta de 1,72%, bastante inferior ao avanço de 3,62% registrado no mesmo período do ano passado. Nos últimos 12 meses encerrados em junho de 2009, a taxa acumulada atingiu o nível de 4,16%, menor que os 5,12% dos 12 meses terminados em maio.

No mês passado, o grupo Alimentação, com uma elevação de 0,55% foi o que mais pressionou para cima a inflação, respondendo por 0,15 ponto porcentual de toda a taxa do ICV, com destaque para a forte alta de 15,81% no preço médio do leite tipo Longa Vida. Em contrapartida, o grupo Transporte, com uma queda de 0,64%, gerou um alívio de 0,10 ponto porcentual no resultado total do custo de vida, basicamente por conta da baixa de 6,31% no valor médio do álcool combustível.

Nos demais grupos pesquisados pelo Dieese, foram observadas altas de 0,19% para a Habitação; de 0,41% para o grupo Educação e Leitura; de 0,42% para o grupo Equipamentos; de 1,48% para Despesas Diversas; e de 0,10% para Vestuário. Na outra ponta, além do grupo Transporte, apresentaram baixas os grupos Recreação (-0,35%); Despesas Pessoais (-0,34%); e Saúde (-0,57%).