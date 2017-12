Dieese: inflação de janeiro foi de 0,83% O Índice do Custo de Vida (ICV), calculado pelo Dieese, registrou alta de 0,83% em janeiro, segundo dados que estão sendo divulgados agora pela instituição. A taxa apresenta relativa estabilidade em comparação com dezembro, quando a alta foi de 0,82%. No mês passado, os itens que mais pressionaram o ICV foram as mensalidade escolares e os alimentos, com destaque para os hortifrutigranjeiros e os semi-elaborados. Dos grupos pesquisados, a maior alta ficou com educação (4,92%), e a menor, com fumo e acessórios (-0,95%).