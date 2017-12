Dieese: preço da cesta básica caiu em dez capitais As quedas no custo da cesta básica tiveram reduções mais significativas em Belo Horizonte (-6,31%), Curitiba (-2,76%) e Brasília (-2,17%). Os principais aumentos verificaram-se em João Pessoa (4,63%) e Aracaju (2,57%). Porto Alegre foi a cidade onde a cesta básica esteve mais cara: R$ 127,62, o que representa uma alta de 0,24% sobre o preço de maio. Apenas três cidades, todas do Nordeste, onde a cesta conta com 12 produtos, registraram custo inferior a R$ 100,00: Salvador (R$ 94,58), Recife (R$ 97,52) e Natal (R$ 98,95). Em São Paulo, o custo foi de R$ 127,58, um recuo de 1,70%. Com base no custo mais elevado da cesta, e levando em consideração o preceito constitucional que estabelece que o salário mínimo deve suprir as necessidades de uma família, o Dieese estima que o valor do salário mínimo em junho deveria ser R$ 1.072,14, praticamente seis vezes o mínimo vigente, de R$ 180,00, mas ligeiramente inferior ao necessário em maio, de R$ 1.090,28. Semestre No acumulado do primeiro semestre, apenas em Recife o custo da ração essencial mínima apresentou pequena variação acumulada negativa, de 0,86%. Nas outras quinze regiões houve alta, sendo que as mais expressivas foram em Vitória (15,38%), Aracaju (12,64%), Florianópolis (12,27%), Porto Alegre (11,57%), Fortaleza (11,50%) e João Pessoa (10,95%). Preços A retração no valor do conjunto de gêneros essenciais, apurada em dez capitais, foi decorrência da redução do preço de produtos que têm pesos maiores na cesta básica. Houve queda, em onze capitais, no preço do tomate e, em nove, da carne, banana, feijão, café e batata (produto acompanhado apenas nas nove cidades do Centro-Sul). A diminuição no preço da carne bovina derivou da redução das exportações, especialmente para os países europeus, o que alterou o comportamento do produto verificado em maio, quando tinha subido em nove capitais. Mas a tendência, para os próximos meses, com a retomada das exportações e a entresafra do produto, será de alguma elevação nos preços. Com relação aos produtos que mais subiram no período, destacaram-se o arroz, pão e óleo de soja. São Paulo O custo da cesta de alimentos em São Paulo apresentou recuo de 1,70% em junho, configurando a capital paulista como o segundo local mais caro dentre as dezesseis pesquisadas, com valor de R$ 127,58. Nos primeiros seis meses do ano, a cesta na capital paulista subiu 6,73%. Sete produtos apresentaram recuo em junho: tomate (-11,25%), batata (-7,73%), banana (-3,49%), manteiga (-2,30%), feijão carioquinha (-1,31%), açúcar refinado (-1,23%) e carne bovina (-0,64%). O arroz (5,88%), a farinha (1,85), o pão (5,69), o café (0,49) e o óleo (1,82) registraram aumentos. Não houve variação no preço do leite.