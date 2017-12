Dieese prevê que inflação de setembro repetirá a de agosto A coordenadora do Índice do Custo de Vida (ICV) do Dieese, Cornélia Nogueira Porto, acredita que a inflação na capital paulista ficará, em setembro, no mesmo patamar do índice apurado em agosto (0,69%). Ela salientou que, no mês passado, a inflação foi fortemente influenciada pela alta dos preços dos alimentos, mas que já houve uma desaceleração em relação ao ICV de julho (1,21%) porque foi constatada a saída de grande parte dos aumentos de tarifas públicas, como telefonia fixa e energia elétrica. Para este mês, ela lembrou que o ICV deve captar o reajuste dos preços da água/esgoto, que entrou em vigor no último dia 29. "Além disso, também teremos a segunda parcela do aumento da telefonia", salientou. Para Cornélia, os preços livres deverão seguir com certa tranqüilidade. "Não sabemos, no entanto, como vão se comportar os preços administrados", afirmou.