Dieese prevê que inflação em São Paulo será de 7,79% neste ano A coordenadora do Índice do Custo de Vida da cidade de São Paulo (ICV) do Dieese, Cornélia Nogueira Porto, estima que a inflação de 2004 deverá fechar em 7,79%. Para isso ela conta que o índice de dezembro mantenha a média mensal do ano, de 0,63%. De acordo com Cornélia, a desaceleração esperada na inflação de dezembro comparativamente a novembro (0,83%) decorre do fato de o ICV não contar mais com a pressão da tarifa de telefonia fixa na sua composição. A conta de telefone subiu 4,32% no mês passado, refletindo a última parcela da diferença entre o IPCA - que reajustou a tarifa de telefonia no ano passado e o IGP-DI, índice oficial de reajuste do serviço e confirmado este ano pela Justiça. Para Cornélia, a inflação de dezembro deverá carregar de novembro apenas algum resíduo do reajuste dos preços dos cigarros, que subiram 7,47% na segunda semana de novembro, mais precisamente no dia 8, deixando para este mês uma pressão residual. Ela espera ainda um aumento sazonal nos preços dos alimentos e dos artigos de vestuário em dezembro, mas não o suficiente para compor uma inflação parecida com a de novembro. No ano até o mês passado, o ICV-Dieese acumula uma variação de 7,12% e no acumulado de 12 meses, uma taxa de 7,46%.