Dieese também apura queda de inflação em fevereiro O Indice do Custo de Vida (ICV) calculado pelo Dieese registrou uma variação média de 1,35% em fevereiro na cidade de São Paulo. A taxa representa uma queda de 1,57 ponto porcentual sobre janeiro, quando ficou em 2,92%. Segundo a assessoria de imprensa do Dieese, a queda está relacionada ao recuo do grupo Alimentação. Também hoje a Fipe anunciou números que mostram a queda da inflação em São Paulo