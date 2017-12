Petrobrás aumenta preço de combustível 3 dias depois de anunciar redução

A Petrobrás anunciou nesta segunda-feira, 3, um aumento de 1,8% nos preços da gasolina e de 2,7% nos preços do diesel nas refinarias.

Esse é o primeiro aumento nos preços dos combustíveis desde que a companhia anunciou as novas regras da política de preços, que permitem à estatal aumentar a frequência de seus ajustes. A mudança foi divulgada na última sexta-feira, 30, quando a Petrobrás reduziu em 5,9% o preço da gasolina e em 4,8% o do diesel.

Na semana passada, a estatal sinalizou que está disposta a vender gasolina e óleo diesel mais baratos. Toda vez que a empresa for ameaçada por concorrentes, terá liberdade para apresentar melhor proposta aos clientes.

++ "A Petrobrás sabe calibrar seus preços"

A Petrobrás espera fazer frente à competição com importadores, que, nos últimos meses, se aproveitaram do cenário de preços altos no Brasil para inundar o mercado e roubar vendas da estatal. O nível de utilização das refinarias da petroleira despencou de 84%, no primeiro trimestre de 2016, para 77%, neste ano, segundo o Itaú BBA, que divulgou relatório assinado por Renato Salomone.