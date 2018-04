Diferença do FGTS já está disponível na Internet Os saldos e extratos das diferenças do FGTS referentes aos planos Verão e Collor I já podem ser consultados na Internet no site da Caixa Econômica Federal (CEF). Para que o trabalhador acesse as informações, é necessário que se cadastre e forneça o número do PIS, o CNPJ de uma das empresas em que trabalhou, data de admissão nesta empresa e data de nascimento. É preciso ainda registrar uma senha provisória. Para quem tem o Cartão do Cidadão, a senha será fornecida em qualquer agência da CEF. No site, também é possível atualizar o endereço e preencher o Termo de Adesão, caso se concorde com o acordo do governo (veja matéria no link abaixo). Vale lembrar que as informações estarão disponíveis apenas para os trabalhadores cujo banco já tenha fornecido as informações necessárias à CEF. Na Internet, o caminho é o seguinte: na homepage do site da CEF, deve-se acessar os itens da área "Para Você" ao lado esquerdo e clicar em FGTS; depois, acessar o link "Saldo e extrato do FGTS" e entrar na página chamada "Identificação do Cidadão"; no fim da página, é necessário cadastrar a senha e fornecer o número do PIS. Depois desse caminho, o trabalhador deve clicar no item "Créditos Complementares" para obter a informação de que necessita. Além da Internet, os extratos têm sido enviados pelo Correio. São mais de 100 milhões de contas e, segundo informação da CEF, para completar os comunicados dentro do prazo, três milhões de extratos vêm sendo enviados diariamente. Para evitar extravios, é aconselhável que o trabalhador atualize o endereço, o que pode ser feito nos postos de atendimento da CEF ou pela Internet. Veja abaixo os novos serviços encontrados no site da CEF: - Resumo: pode-se consultar o relatório sucinto dos saldos a receber e dos créditos a serem efetuados em cada conta vinculada do trabalhador; - Termo de Adesão: é possível fazer a adesão, consultar ou alterar os dados do Termo, bem como atualizar o endereço. Para quem possui a senha do Cartão do Cidadão, que pode ser obtida nas agências da CEF, há outros serviços no site: - Valores a receber: o trabalhador pode consultar os valores de créditos complementares a que terá direito, caso a adesão ao Termo tenha sido feita. - Memória de cálculo: é possível consultar o memorial de cálculo dos valores dos créditos complementares e acompanhar a evolução do complemento desde a edição dos planos Verão e Collor I até 10 de julho de 2001. - Extratos dos bancos: os extratos enviados à CEF pelos bancos estarão disponíveis, assim como os dados usados para apuração do valor das diferenças do FGTS.