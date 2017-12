Diferença em preços de eletros chega a 51%, diz Procon A Fundação Procon-SP realizou uma nova pesquisa comparativa de preços de 84 produtos do setor de eletroeletrônicos em oito estabelecimentos comerciais da cidade de São Paulo. O levantamento, feito entre os dias 12 e 14 de novembro, revelou diferenças de até 51,67%. Foi o caso, por exemplo, do televisor 14 polegadas da Semp Toshiba, modelo Mono TV 1490 AV, cujos preços variaram de R$ 389,00, no Carrefour, a R$ 590,00, na Arapuã, o que representa uma diferença de R$ 201. Dos 56 itens divulgados e comparados (em razão da ausência de diversos produtos nas lojas, foram excluídos da pesquisa 28 produtos), os estabelecimentos que apresentaram mais produtos com menor preço foram as Casas Bahia (20 produtos de 34 encontrados) e Extra Hipermercados (20 produtos de 51 encontrados). Foram pesquisadas uma loja da Casas Bahia da região central da capital paulista, a Arapuã e Eletro da Zona Norte; Carrefour e Fast Shop da Zona Sul; Extra e Wal-Mart da Zona Leste; e Ponto Frio da Zona Oeste. O número de itens, por loja, com preços menores ou iguais aos preços médios obtidos foram: Norte: Arapuã - nenhum item de 10 encontrados; Eletro - 26 itens de 41 encontrados; Sul: Carrefour - 19 itens de 29 encontrados; Fast Shop - 9 itens de 25 encontrados; Leste: Extra - 37 itens de 51 encontrados; Wal Mart - 14 itens de 33 encontrados; Oeste: Ponto Frio - 7 itens de 22 encontrados; Centro: Casas Bahia - 24 itens de 34 encontrados.