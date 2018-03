Diferença entre Lula e FHC vai se revelar logo, diz ministro A diferença da política econômica do governo de Luiz Inácio Lula da Silva com a do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso "vai se revelar nos próximos meses", prometeu hoje o secretário geral da Presidência, Luiz Dulci, negando que exista um plano "B" do governo para a economia. Ao participar de um debate na TV Câmara com os deputados Sebastião Madeira (PSDB-MA) e Roberto Freire (PPS-PE), Dulci afirmou que "durante o governo de Fernando Henrique foram perdidas várias oportunidades para crescer e não se fez". "Assim que o País tiver condições de crescer, aí se verificarão as diferenças", afirmou. Ao responder ao deputado Sebastião Madeira sobre semelhanças entre o governo FHC e o atual, o ministro afirmou que seria "inconseqüente adotar uma política de crescimento com a economia completamente desorganizada, o que geraria uma bolha de crescimento". "Só agora as condições estão sendo criadas para conciliar a agenda da estabilidade com a do crescimento", disse Dulci. Logo após o programa, ele afirmou que "grande parte da estabilidade perdida ano passado foi recuperada, mas ainda há indicadores que preocupam, como a inflação". Dulci afirmou que "neste mês ou no próximo, se mantidas as atuais condições, vamos retomar o crescimento". O secretário disse que é preciso considerar as condições da economia internacional, como a estagnação econômica dos Estados Unidos, a desaceleração da economia da Europa e a crise na China em decorrência da epidemia da pneumonia atípica.