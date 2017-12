Diferença entre países é destaque na reunião do Mercosul A 25ª Reunião de Cúpula do Mercosul está sendo considerada "histórica" por seus participantes por reconhecer, pela primeira vez, o fato de que o bloco é composto por economias em diferentes graus de desenvolvimento e que isso deve ser levado em conta. Em seu discurso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva reafirmou seu compromisso de trabalhar para que o Mercosul contribua para o desenvolvimento de todos os países envolvidos, "inclusive para que as economias menores encontrem respostas para o desafio do crescimento". Lula disse ter proposto medidas pragmáticas para trabalhar nessa direção, como a definição de um programa de trabalho com metas definidas, que será adotado a partir dessa reunião. Nos meios técnicos, esse programa é conhecido como Objetivo 2006. Entre as metas, estão a implantação do Parlamento do Mercosul, a constituição da união aduaneira, o avanço nas bases do mercado comum e início da integração da produção e do desenvolvimento tecnológico. Também fazem parte dessas metas "ampliar a dimensão cidadã do bloco". Lula defende interesse dos cidadãos Lula defendeu ainda que o bloco tenha como preocupações o interesse dos cidadãos. Ele disse também que a região deve tomar "decisões urgentes" quanto aos projetos de infra-estrutura que determinarão a integração física entre os países. Segundo Lula, o BNDES terá "participação crescente" no financiamento de projetos na região. O presidente informou ainda que sugeriu à Comissão de Representantes Permanentes que realize um levantamento de todos os avanços já alcançados pelo Mercosul em temas de interesse imediato para os cidadãos, que servirá de base para a elaboração de uma "cartilha do cidadão do Mercosul".