Diferença entre tarifa bancária avulsa e pacote chega a 211% Levantamento divulgado nesta segunda-feira pela Fundação Procon-SP mostra que a diferença entre os valores das tarifas bancárias avulsas e em pacotes chegavam a 211% no mês de março. De acordo com a pesquisa, em oito dos dez bancos avaliados, o pacote anual sai mais barato do que a contratação do serviço avulso. O valor anual médio dos pacotes de tarifas ficou em R$ 222,84 e o das tarifas avulsas, por sua vez, atingiram R$ 315,88, o que significa uma diferença de 41,75%. A Fundação, ligada à Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania do Governo do Estado de São Paulo, fez no mês passado a pesquisa no Banco do Brasil, Banespa, Bradesco, Caixa Econômica Federal, HSBC, Itaú, Nossa Caixa, Real, Santander e Unibanco. A Caixa e o HSBC foram as únicas instituições em que a tarifa avulsa era mais vantajosa que o pacote. Na primeira, o valor anual das tarifas avulsas era de R$ 113,90 e o pacote custava, R$ 180, uma diferença de 36,72%. Esse resultado é semelhante ao do HSBC, onde o valor das tarifas avulsas (R$ 228,40) ficou 38,60% mais barato que o do pacote (R$ 372). A diferença mais expressiva da comparação feita pelo Procon-SP, de 211%, ficou por conta do Banco Real, onde o valor anual das tarifas avulsas era R$ 373,20 e o preço anual do pacote totalizava R$ 120. Características da pesquisa A pesquisa baseou-se em um perfil hipotético de cliente pessoa física, titular de uma conta corrente com cheque especial, que utilize regularmente os principais serviços necessários à movimentação e controle de sua conta corrente e que optou pela isenção do primeiro talão de cheques no mês. Não foram considerados quaisquer indicadores de reciprocidade, tais como saldo médio, poupança, aplicações, empréstimos e seguros, entre outros, por causa das diversas políticas de descontos adotadas pelos bancos. Segundo o Procon-SP, considerando à diversidade de produtos/serviços, foram pesquisados alguns itens básicos, como renovação do cadastro pessoa física, manutenção da conta corrente ativa, renovação do cheque especial, remessa domiciliar de talão de cheques, manutenção do cartão magnético (função débito), extrato semanal no terminal eletrônico da própria rede e saque no terminal eletrônico da própria rede. De acordo com a fundação, os pacotes de tarifas oferecidos pelo banco a este perfil de cliente hipotético contém mais produtos e serviços do que ele necessita. Desta maneira, o Procon-SP recomenda aos correntistas que conheçam todos os pacotes ofertados e escolham um mais próximo de sua real utilização para não pagar por serviços que muitas vezes não serão utilizados. "O correntista deve ficar atento para não extrapolar as quantidades de produtos e serviços estipuladas pelo pacote de tarifas, e não deixar de acompanhar as cobranças de tarifas lançadas nos extratos bancários", destaca o órgão. A pesquisa ainda deixa claro que, quanto menor a renda do consumidor, maior é o peso do custo dos serviços bancários. O Procon-SP lembra que, geralmente, os correntistas com renda maior podem concentrar investimentos e contratar serviços como, por exemplo, seguro e previdência privada em uma mesma instituição financeira e, assim, obter descontos ou até mesmo isenção de tarifas.