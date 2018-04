Diferença entre tarifas bancárias pode chegar a 350%

A diferença entre as tarifas cobradas pelos bancos chega a 350%, segundo aponta a pesquisa do Procon-SP divulgada nesta sexta-feira, 28. É o caso da cobrança de transferência entre contas na própria instituição. A mais barata ficou por conta da Caixa Econômica Federal - R$ 1,00, enquanto a mais cara, do Banco Real, custa R$ 4,50. De acordo com o Procon, o valor médio da tarifa cobrada é de R$ 1,82. Veja também: Diferença do pacote do Itaú e Unibanco é de 87%, diz Procon Já a cobrança pelo cheque de transferência bancária tem uma variação de 325%. O Unibanco cobra R$ 0,40 pelo serviço, ante os R$ 1,70 do Banco Real. Segundo a pesquisa, o valor médio cobrado pelo serviço é de R$ 1,29. O Procon também destacou que a diferença na tarifa de confecção de cadastro para início de relacionamento - o cadastro no banco - chega a 300%. A CEF cobra R$ 30,00 pelo serviço, abaixo dos R$ 120,00 praticados pelo Unibanco. O valor médio do serviço é de R$ 60,50, de acordo com o levantamento. Além disso, o Procon constatou no levantamento que as tarifas avulsas podem custar menos ao consumidor do que o pacote prioritário. Para demonstrar, a fundação criou um cliente hipotético, que usa regularmente o envio de talão de cheques a domicílio, a renovação do cadastro, a cobrança semestral e os serviços essenciais gratuitos obrigatórios estabelecidos pelo Banco Central. O resultado é que, na média, este cliente gastará R$ 11,05, com base nas tarifas praticadas pelos bancos - valor 93,30% inferior à média de R$ 21,36 do pacote padronizado. O Procon ressaltou, entretanto, que os serviços utilizados pelo perfil hipotético são diferentes dos oferecidos no pacote padronizado, uma vez que o pacote é para clientes que movimentas a conta corrente só com cartão (sem cheque).