Diferenças entre as tabelas Price e Sacre Na hora de financiar um imóvel, o banco e o cliente podem definir o tipo de tabela para estabelecer o valor da prestação. Existem duas tabelas mais utilizadas: tabela Price (Sistema Francês de Amortização) e tabela Sacre (Sistema de Amortização Crescente). O consumidor deve analisar qual é a melhor forma de pagamento, levando em consideração seu orçamento mensal. Na tabela Price, a prestação inicial é menor e tende a crescer ao longo do contrato. Na Sacre, a prestação cresce, mas pode até cair no final, e não avança tanto quanto no caso da Price. A vantagem da tabela Price é que a prestação é menor no começo, assim como a renda mínima exigida. Este é um fator de atração para o mutuário escolher esta tabela. No entanto, com o tempo, o que era fácil fica difícil. O nível de comprometimento de renda na tabela Price é crescente. Veja nos links abaixo um exemplo de cálculo feito pela Caixa Econômica Federal sobre as diferenças entre as tabelas Price e Sacre.