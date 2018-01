Diferenças entre plano de saúde e seguro saúde Os planos de saúde são sistemas de prestação de serviços médico-hospitalares. Estes serviços oferecem rede própria, credenciada ou referenciada de hospitais, clínicas, médicos, laboratórios etc. Alguns planos admitem também a livre escolha de serviços mediante reembolso nos termos definidos em contrato, e de acordo com uma tabela de preços. Já os seguros saúde permitem livre escolha de serviços e reembolso de valores pagos. O segurado tem toda liberdade de utilizar os serviços oferecidos, sejam eles credenciados ou não. Além disso, o segurado tem a opção de apresentar notas e recibos das despesas e receber o reembolso, de acordo com as condições e limites contratados. A seguradora também pode oferecer uma rede de serviços, seja credenciada ou referenciada, onde o segurado poderá utilizar os serviços, normalmente sem qualquer desembolso. Conheça os tipos de planos e seguros saúde disponíveis no mercado nos links abaixo.