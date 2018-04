Dificuldades levarão tempo para ser superadas, diz Paulson

Os passos conjuntos divulgados nesta terça-feira, 25, pelo Fed e pelo Tesouro dos EUA para dar sustentação aos mercados devem ajudar a restaurar o crédito ao consumidor e à pequena empresa, mas levará tempo para que o fluxo chegue ao sistema, disse o secretário do Tesouro dos EUA, Henry Paulson. "Levará tempo para superar as dificuldades em nossos mercados e em nossa economia, e os novos desafios continuarão a surgir", disse Paulson em texto preparado. Veja também: Fed anuncia ajuda a hipotecas e crédito ao consumidor Bovespa inverte tendência e sobe após anúncio do Fed PIB dos EUA encolhe 0,5% no 3º trimestre De olho nos sintomas da crise econômica Lições de 29 Como o mundo reage à crise Dicionário da crise Paulson disse que os dois programas - um de crédito para ajudar os mercados de títulos lastreados em ativos e outro para comprar dívida emitida por agências patrocinadas pelo governo e títulos lastreados em hipotecas - são destinados a complementar os esforços anteriores do governo para estabilizar o setor financeiro e estimular o fluxo do crédito. "A iniciativa de hoje para apoiar as pequenas empresas e o mercado de crédito ao consumidor é similarmente destinada a aumentar a disponibilidade do empréstimo disponível", disse Paulson. Ele acrescentou que a atual escassez de crédito ao consumidor está debilitando o gasto com consumo e enfraquecendo a economia. Paulson disse que o Tesouro, o Fed e outras autoridades federais planejam dar todos os passos necessários para "minimizar o contágio para o restante da economia".