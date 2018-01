Dificuldades operacionais atrasam cortes de luz O vice-presidente da Eletropaulo, José Cherem, admitiu hoje que o processo de cortes de luz dos clientes que descumpriram a meta de consumo é lento e justificou que isso se deve a dificuldades operacionais. A Eletropaulo tem capacidade para realizar 10 mil cortes diários entre cortes por inadimplência e não cumprimento de meta em toda sua área de concessão, que abrange a Capital e mais 23 municípios do Estado de São Paulo. Na semana passada, a previsão da distribuidora era de realizar dois mil cortes por descumprimento de meta numa primeira fase, em cerca de dois dias. Mas de segunda a sexta-feira foram feitos apenas 700 cortes, dos quais 500 nos primeiros dois dias. Cherem negou que a empresa esteja evitando realizar cortes para não comprometer ainda mais a receita da companhia, que sofreu queda média de 25% desde maio com a redução no consumo dos seus 4,8 milhões de clientes. "Estamos fazendo os cortes dentro do possível, já que isso cria uma demanda de serviço maior". O vice-presidente afirmou, no entanto, que as taxas de cortes e religação, em torno de R$ 11,00, não cobrem os custos da operação. "Não paga nem o combustível (do técnico que realiza o corte). Se for olhar do ponto de vista de custo, talvez não seja interessante cortar. A gente corta e perde a receita ", afirmou. Cherem disse ainda que existe um temor de que os consumidores comecem a relaxar na redução do consumo de energia. "O que as pessoas precisam ver é que o estoque de energia está baixo e que se é difícil economizar 20%, pior ainda é ficar sem luz".