Digirentes do BC espanhol vão depor sobre contas secretas O presidente do Banco Central da Espanha, Jaime Caruana, foi convocado a depor no processo de investigação das contas secretas que o segundo maior banco espanhol, o BBVA, manteve em paraísos fiscais por mais de uma década. O juiz Baltasar Garzón quer perguntar a Caruana sobre os encontros que ele teve com dez executivos sêniores do Banco de Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA). Caruana e o vice-presidente, Gonzalo Gil, prestarão depoimentos na terça-feira à tarde. O BBVA disse na semana passada que 16 de seus antigos e atuais executivos estão sob investigação do Banco da Espanha, a respeito das contas secretas que foram abertas em 1987 e continham cerca de US$ 200 milhões, quando o BBVA as fechou em 2000 e declarou o dinheiro como lucros extraordinários. A pena mais dura que o Banco de Espanha pode aplicar é uma multa. Mas, na terça-feira, Garzón colocou o caso no âmbito judicial, dizendo que há evidências de apropriação indevida e fraude, aumentando as suspeitas de que pode haver conseqüências criminais. Entre outras coisas, o juiz disse que quer falar com Caruaba sobre o encontro de 19 de janeiro de 2001, quando os co-presidentes do BBVA, Emilio Ybarra e Francisco Gonzalez, falaram a Caruana sobre a existência das contas. Outro encontro-chave ocorreu em 25 de setembro de 2001, quando Ybarra e o executivo-chefe Pedro Uriarte disseram a Caruana que o banco havia criado fundos de pensão de US$ 20 milhões para um grupo selecionado de membros do Conselho Diretor, ignorando os demais. Garzón falará com Caruana em pessoa porque não há atas dos dois encontros, disse o porta-voz do Banco da Espanha, José Luis Pellicer.