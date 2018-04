Dilema na Islândia: ajuda do FMI ou independência Poucos meses depois do épico colapso do sistema bancário, que obrigou a Islândia a procurar ajuda do FMI, esse país vive um impasse ao debater a melhor maneira de honrar as dívidas sem sacrificar muito a independência. O equilíbrio que a Islândia conseguir entre curvar-se às medidas exigidas pela comunidade financeira mundial e satisfazer os anseios da sua população de 300 mil habitantes - cada vez mais ressentida - será observado atentamente, conforme os programas do FMI para as enfraquecidas economias de países como Letônia, Ucrânia, Hungria e Romênia entram num estágio crucial. "Quando a austeridade é imposta, é dolorosa e tem preço", disse Simon Johnson, ex-economista do FMI que hoje leciona no Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT). Mas muitos islandeses culpam o FMI e, para Johnson, isso não se justifica nesse caso. "A Islândia é um país rico que se comportou de maneira irresponsável, ajudando a desestabilizar o sistema financeiro mundial", disse ele. "Serão obrigados a suportar o gosto amargo do remédio que precisam tomar." Apesar de o governo esquerdista da Islândia não expor com tamanha franqueza o seu ponto de vista, ele defende essencialmente os mesmos argumentos. Primeiro país a depor o governo, como resultado da crise, a Islândia corre o risco de ver o governo substituto ser derrubado também, ficando sem rumo, a não ser que seja aprovado um acordo para pagar à Grã-Bretanha e à Holanda o empréstimo de US$ 5,7 bilhões pedido para compensar os correntistas estrangeiros pelas perdas nos bancos islandeses. O Parlamento do país deve votar a medida na semana que vem. Mas o próprio governo está dividido. "É um ataque à nossa soberania", disse Ogmundur Jonasson, ministro da Saúde do país. "Isso me lembra os tempos coloniais. Gordon Brown não dirigiu duras palavras aos Estados Unidos quando o Banco Lehman Brothers quebrou e bilhões de libras ficaram com os EUA. Naquele caso, houve amizade, no caso da Islândia, estão simplesmente escolhendo o sujeito mais fraco e o encostando contra a parede." Se a medida não for aprovada, o governo (pelo menos a maior parte dele) diz que o FMI e outros credores estrangeiros poderiam sacar seus fundos, prejudicando ainda mais a frágil condição econômica do país. Mas os detratores do acordo dizem que a aprovação elevaria o fardo das dívidas islandesas para 200% do PIB, o que faria do país um dos mais alavancados do mundo. Eles dizem que, no limite, a medida poderia levar a Islândia à moratória. No centro do debate está o Icesave, ou iceslave (escravo do gelo), como é chamado. As poupanças do Icesave foram a grande jogada do Landsbanki, o mais agressivo dos bancos islandeses falidos para captar fundos com a expansão da sua rede de agências da pequena Reykjavik para as ruas do centro comercial de Londres. A reação ao acordo que prevê a restituição dos valores dessas poupanças resume a raiva crescente dos islandeses em relação aos banqueiros, credores internacionais e tecnocratas do FMI. Lilja Mosesdottir é economista e faz parte da bancada parlamentar do Partido Esquerda Verde, atualmente no governo. Mas, se a votação fosse hoje, ela diz que seria contra o acordo. Lilja, de pouca experiência política, passou a participar da situação este ano, quando o partido conservador foi deposto pela "revolução dos paneleiros". "É como uma situação posterior a uma guerra, na qual nós somos os perdedores", disse ela, em rápida pausa para o café, em meio às negociações conduzidas nos bastidores a respeito do acordo. "Trata-se de uma medida que nos levará a uma moratória soberana, e não queremos isso." Moratória ou não, Lilja está certa ao estabelecer uma analogia entre a situação de país e uma guerra. A Islândia perdeu bilhões e agora os termos da sua recuperação são ditados por outros. O ressentimento no país tem origem na crença de que a virtude islandesa da autoconfiança pétrea teria sido profanada por seus banqueiros e por credores estrangeiros. Trata-se de uma virtude profundamente enraizada na cultura do país. Enquanto a retórica se adensa, o ministro das Finanças, Steingrimur J. Sigfusson, esquerdista de longa data, se vê na estranha posição de defensor do plano Icesave e também das severas restrições econômicas que o país foi obrigado a suportar para se candidatar a novos empréstimos do FMI e de outros credores nórdicos. Tais restrições incluem agressivos cortes nos gastos com a saúde e preços mais altos para o combustível. Taxas de juros mais altas empurraram o desemprego para cerca de 8%, um grande aumento em relação ao 1% registrado há um ano. "Essa é a maior de todas as tragédias, mas trata-se de algo que precisa ser feito", disse ele, com o aspecto abatido, em decorrência das horas de queda de braço parlamentar que atualmente consomem seus dias. *Landon Thomas Jr. é jornalista