Dilma acha que novo modelo estanca explosão tarifária A ministra de Minas e Energia, Dilma Rousseff, previu que o novo modelo do setor elétrico divulgado hoje por medida provisória "estanca o processo de explosão tarifária" que vinha ocorrendo. Contribuíram para isso a substituição do ágio pelo critério de menor tarifa nos leilões de concessões e a restrição à autocontratação de energia por empresas do mesmo grupo. Ela disse que toda a energia contratada por distribuidoras e destinada a consumidores será adquirida em licitações públicas pela menor tarifa. Já os grandes consumidores poderão negociar os contratos com os geradores, pois têm poder de mercado. A ministra afirmou que as licitações de concessões serão feitas por bloco de energia, e não mais por projetos individuais. Com isso, os participantes dos leilões poderão fazer lances ou com base nos projetos listados pelo governo ou com base em projetos próprios que eles considerem mais competitivos e que possam assumir. Dilma disse que as novas regras trarão maior estabilidade, porque a concessão será entregue juntamente com as licenças ambientais. A ministra chamou atenção para o fato de que o novo modelo permite que reconstitua a característica de poder concedente ao Ministério de Minas e Energia, que terá condições de fazer uma política de longo prazo. Dilma Rousseff disse ainda que o presidente do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) terá a partir do novo modelo um mandato de quatro anos com possibilidade de recondução.