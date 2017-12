Dilma afirma que atitude do PSDB é contraditória A ministra Dilma Rousseff classificou como contraditória a atitude do PSDB de impetrar uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) contra a Medida Provisória do modelo de energia elétrica. A ministra lembrou que o governo anterior utilizou "mais de 20" MPs somente no setor elétrico entre 1995 e 2002. "Criaram nada menos do que o MAE, a Aneel e o ONS por meio de Medidas Provisórias e agora vêm criticar a postura que tomamos", comentou. A ministra defendeu o fato de o modelo ter sido apresentado por MP por conta da urgência com que o setor exigia um marco regulatório mínimo. "Ninguém pegou o setor elétrico mais desorganizado do que eu peguei. E nós não queríamos ser acusados de não termos tomado as providências cabíveis em tempo hábil. Foi uma corrida contra o tempo", afirmou. Segundo ela, a sinalização do governo com a MP deixa claro que o setor tem regras e também demonstra que precisamos de algumas medidas para colocar o setor para "funcionar". "Esse marco regulatório é preciso para viabilizar licenças ambientais, por exemplo", disse. Gás é prioridade agora Dilma Rousseff disse ainda que o setor de gás é a prioridade de sua pasta após a apresentação do novo modelo elétrico. "O novo modelo contempla a energia hidrotérmica de maneira que haja um equilíbrio entre ambas e uma redução do risco existente no setor, sem que isso se traduza em perdas nem para a energia hídrica, nem para a térmica", afirmou.