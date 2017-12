Dilma afirma que haverá duas MPs para novo modelo elétrico Os líderes, na Câmara, do PMDB, Eunício Oliveira, e do PL, Waldemar Costa Neto, informaram hoje que o novo modelo de energia elétrica será construído por meio de duas medidas provisórias, segundo informou a ministra de Minas e Energia, Dilma Rousseff, no encontro com os deputados da base aliada, ocorrido hoje. Segundo Oliveira, uma das MPs tratará da criação de uma fundação que cuidará do planejamento do setor elétrico. Costa Neto destacou na exposição da ministra o fato de as concessões passarem a ser licitadas juntamente com a licença ambiental. Segundo ele, as questões relativas ao meio ambiente estão sendo conduzidas "de maneira errada e exagerada" e este novo procedimento ajudará a resolver o problema. Segundo Costa Neto, a ministra afirmou que as medidas provisórias serão assinadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva na tarde do dia 11. Importância das novas regras Ontem, a presidente da Standard & Poor´s no Brasil, Regina Nunes, disse que o novo modelo de energia elétrica que o governo deve anunciar nos próximos dias, se bem aceito, reforçaria a possibilidade de uma mudança na perspectiva (outlook) do rating soberano do Brasil pela agência. Hoje, essa perspectiva é estável. Ela explicou que a questão regulatória é, na visão da agência, o principal fator da agenda do governo, depois das reformas tributária e previdenciária ? a aprovação das reformas já está embutida na nota do País (rating) -, segundo apurou o repórter André Palhano. Dentro desse ambiente regulatório, o setor de energia elétrica é o principal segmento que vem sendo acompanhado nas análises da S&P. A melhor ilustração da importância do setor elétrico, disse Regina Nunes, foi o ano de 2001, quando a S&P atribuiu um outlook positivo para o Brasil, na expectativa de um crescimento de 5% do PIB naquele ano, que acabou não se concretizando em função do racionamento de energia.