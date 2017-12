Dilma alerta que modelo depende da manutenção de alguns pontos A ministra de Minas e Energia, Dilma Rousseff, disse hoje que o novo modelo do setor elétrico, enviado hoje ao Congresso Nacional por meio de duas medidas provisórias, tem alguns pilares que garantem a competição no setor. "Estamos entrando no Congresso com o que achamos que é o correto, agora, obviamente, sabemos que há uma negociação". A ministra alerta que a integridade do modelo depende da manutenção de alguns pontos. "O que desfiguraria o modelo seria acabar com a competição na geração, acabar com a desverticalização, impedir que a gente elimine o `self-dealing´ (auto-contratação), pois tudo isso prejudica o consumidor e também o investidor". Dilma cita também como um dos principais pontos do novo modelo o planejamento do setor, com a possibilidade de contestação, pela sociedade, do que for elaborado pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE). "Se você não tiver competição , você não cria o ambiente de mercado correto", disse Dilma. Dilma explicou que as empresas estatais de energia de Minas Gerais, Cemig, e do Paraná, Copel, também terão que se desverticalizar, de acordo com as regras do novo modelo do setor elétrico. "Achamos que a desverticalização não prejudica a Copel ou a Cemig. Achamos que o que prejudica todo o País é você ter geração e distribuição juntas, e nós queremos essa clareza para todo o mercado". Explicações para falta de convites Ela explicou que não convidou autoridades para a divulgação do novo modelo do setor elétrico, ocorrida ontem no Palácio do Planalto, porque não era uma cerimônia, mas sim uma assinatura de atos legais seguida de entrevista coletiva. Segundo ela, não houve também convites para os parlamentares, embora alguns tenham assistido ao evento. Dilma disse que o momento para se fazer uma cerimônia do novo modelo é quando ele for aprovado pelo Congresso e as duas medidas provisórias forem convertidas em lei. Uma cerimônia agora, segundo ela, seria um desrespeito ao Legislativo. A explicação da ministra foi em decorrência da ausência de autoridades no evento. Para ler mais: » Governo Lula anuncia o novo modelo do setor elétrico » Apagões são página virada, anuncia Lula » Novo modelo estanca explosão tarifária, promete Dilma » Diretores da Aneel não comparecem ao lançamento » Ministério divulga textos das MPs do novo modelo do setor » Novo modelo não é centralizador, rebate Dilma, na TV