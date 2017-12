Dilma anuncia contrato para o gasoduto no Nordeste A ministra de Minas e Energia, Dilma Rousseff, informou hoje que na última quinta-feira foi assinado o contrato entre a Petrobras, o China Eximbank e a estatal chinesa do Petróleo (Sinopec), para a construção do gasoduto do Nordeste. Serão 1.375 quilômetros para levar principalmente o gás produzido na Bolívia aos estados nordestinos. Esse gás será utilizado em usinas termelétricas e pela indústria. Segundo a ministra, que participa de café da manhã com a bancada do Nordeste, o projeto está orçado em US$ 1,5 bilhão. O primeiro trecho a ser construído ligará Cacimbas, no Espírito Santo, a Catú, na Bahia. A previsão, segundo a ministra, é de que o primeiro teste do gasoduto seja feito em setembro de 2006 e que o início da operação seja no fim do próximo ano. Esse gasoduto poderá utilizar também o gás produzido na Bacia de Santos.