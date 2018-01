Dilma anuncia interligação de energia entre Amazonas e Pará A ministra de Minas e Energia, Dilma Roussef, anunciou a interligação do estado do Amazonas com o restante do país por do meio de uma linha de transmissão de energia da hidrelétrica de Tucuruí, no Pará, até Manaus, durante a inauguração de obras de eletrificação do programa Luz para Todos hoje, na capital amazonense. A ministra explicou que o linhão terá 1,4 mil quilômetros de extensão, desde o município paraense até o Amapá, passando por Manaus e outros cinco municípios amazonenses. Dilma Roussef explicou que a linha de transmissão trará energia elétrica dos outros estados para o Amazonas e, em contrapartida, fornecerá energia térmica produzida à partir do gás natural, para outras regiões do país. A construção do linhão correrá em uma etapa posterior à criação do pólo enérgico do gás natural da bacia de Urucu no município de Coari, a 400 quilômetros de Manaus. O fornecimento de energia por meio da transformação do gás natural em energia térmica está previsto para ocorrer a partir do segundo semestre do ano que vem.