Dilma anuncia Jorge Rachid no comando da Super Receita A ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, confirmou hoje que o secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, comandará a Secretaria da Receita Federal do Brasil - já conhecida como Super Receita. A Super Receita é uma estrutura que reunirá em um mesmo órgão a Receita Federal e a Secretaria da Receita Previdenciária do Ministério da Previdência, e estará vinculada ao Ministério da Fazenda. Estima-se que o novo órgão terá cerca de 30 mil servidores e seja responsável pela arrecadação de mais de R$ 400 bilhões por ano. A ministra confirmou o nome de Rachid ao fazer anúncio das medidas de reestruturação da Presidência da República.