Dilma: balanço do PAC mostra situação muito positiva A ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, abriu a solenidade de apresentação do terceiro balanço do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), dizendo que a situação é muito positiva. O balanço é feito a cada quatro meses para avaliar o andamento das obras que constam do programa. A ministra apresentou um vídeo de 10 minutos sobre as ações do PAC, ressaltando que nas rodovias foram restaurados 6 mil quilômetros e refeitos 9 mil quilômetros de sinalização. O vídeo mostra também que dos 20 aeroportos brasileiros, 12 estão em obras para aumentar a capacidade de transporte aéreo no País. Na área de energia, o vídeo destacou que o objetivo do governo é garantir o fornecimento e tarifas mais justas. Um exemplo disso, citou, foi o leilão da usina de Santo Antonio, no complexo hidrelétrico do Rio Madeira, realizado no ano passado. O vídeo afirma ainda que a descoberta da reserva de Tupi pela Petrobras, na Bacia de Santos, para a exploração de petróleo vai colocar o Brasil em um novo patamar no mercado interno e internacional. O governo destaca ainda que o programa Luz para Todos levou energia a 1,9 milhão de pessoas em 2007 e prevê que 12 milhões de pessoas serão beneficiadas com a revitalização do rio São Francisco. A ministra informou que no próximo balanço, que será feito em maio, a imprensa será convidada a visitar algumas obras do programa.